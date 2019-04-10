الاخبار: بري يعتذر عن عدم لقاء ماكرون بسبب جدول مواعيده في بيروت

ذكرت "​الاخبار​" انه أثناء وجوده في ​العراق​، تبلّغ رئيس ​مجلس النواب​ نبيه برّي، أن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، حدّد موعداً للقائه في ​باريس​ يومَ الجمعة المقبل. لكن برّي اضطر إلى الاعتذار بسبب تحديده جلسة أسئلة وأجوبة للحكومة اليوم، كما كان ملتزماً عدداً من المواعيد حينَ عودته إلى لبنان، حيث يزوره عدد من الرؤساء، منهم رئيس جمهورية ​اليونان​ بروكوبيوس بافلوبولوس الخميس أو الجمعة.

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