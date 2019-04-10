الآلاف يشيعون جثمان "أمير الفل" شهيد القوات المسلحة بالمحلة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، صباح الأربعاء، تشييع جثمان الشهيد "أمير طارق الفل"، مجند بالقوات المسلحة فى مشهد جنائزي عسكري مُهيب شارك فيها الآلاف من المواطنين وأقاربه، بعد الصلاة عليه بمسجد عبدالحي خليل.

وسادت حالة من الاستنفار والتأهب الأمني لتأمين فعاليات جنازة الشهيد التي انطلقت من ميدان البندر مرورًا بشارع البحر الرئيسي حتى مثواه الأخير بمقابر العائله بطريق الدائري "المحلة- المنصورة".

تقدم الجنازة العسكرية، المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية والعميد إيهاب غرابة المستشار العسكري والمهندس محمد سراج، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وناشد أقارب الشهيد، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزير الدفاع بالضرورة دحر جميع البؤر الإرهابية والقصاص لدماء نجلهم والقضاء على الإرهابيين بطريق الخط الحدودي "سيدي براني- السلوم " بمحافظة مطروح "موقع وفاة نجلهم في مطاردة بالرصاص".