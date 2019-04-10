صحيفة ألمانية تدعو لربط أي تمديد لموعد "بريكست" بشروط مسبقة صارمة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

علقت صحيفة "راين تسايتونج"، الألمانية على القرار المتوقع في القمة الخاصة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، بمنح بريطانيا تمديدا آخر لموعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، داعية إلى ضرورة ربط ذلك بشروط مسبقة صارمة.

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها تقول: "الآن، من المحتمل أننا نتطلع إلى تمديد آخر لـ (رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا) ماي وحكومتها ، لكن هذه اللعبة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. تأجيل بعد تأجيل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلى حل جديد".

Advertisements

ودعت الصحيفة إلى ربط الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد بشروط مسبقة صارمة.

وقالت :"أحيانا كفى يعني كفى. كابوس البريكست لابد أن ينتهي قريبا. وقت المعاملة الخاصة (لبريطانيا) انتهى".

وكانت ماي طلبت في خطاب لرئيس المجلس الأوروبي تمديد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو المقبل، بدلا من 12 أبريل الجاري.