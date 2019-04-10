محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
علقت صحيفة "راين تسايتونج"، الألمانية على القرار المتوقع في القمة الخاصة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، بمنح بريطانيا تمديدا آخر لموعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، داعية إلى ضرورة ربط ذلك بشروط مسبقة صارمة.
وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها تقول: "الآن، من المحتمل أننا نتطلع إلى تمديد آخر لـ (رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا) ماي وحكومتها ، لكن هذه اللعبة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. تأجيل بعد تأجيل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلى حل جديد".
ودعت الصحيفة إلى ربط الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد بشروط مسبقة صارمة.
وقالت :"أحيانا كفى يعني كفى. كابوس البريكست لابد أن ينتهي قريبا. وقت المعاملة الخاصة (لبريطانيا) انتهى".
وكانت ماي طلبت في خطاب لرئيس المجلس الأوروبي تمديد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو المقبل، بدلا من 12 أبريل الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة ألمانية تدعو لربط أي تمديد لموعد "بريكست" بشروط مسبقة صارمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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