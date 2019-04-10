نتنياهو يشكر أنصاره مع إظهار استطلاع تقدمه على منافسه في الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنصاره على ما اعتبره "إنجازا لا يمكن تخيله"، حيث أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقدمه بشكل طفيف على منافسه الرئيسي بيني جانتس في الانتخابات البرلمانية.
وأدلى نتنياهو بخطاب الفوز بعد استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بثته القناة الـ 12، وأظهرت تقدمه، في تراجع عن النتيجة التي أعلنتها في وقت سابق وأفادت بتقدم منافسه.
وبموجب الاستطلاع، يتقدم حزب الليكود المنتمي إليه نتنياهو بمقعد واحد على حزب أزرق أبيض المنتمي إليه جانتس.
وقال نتنياهو وإلى جانبه زوجته ساره في تل أبيب : "هذه ليلة نصر عظيم".
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