محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: تلقت قوات الأمن فى القليوبية، بلاغًا يفيد وجود جسم غريب بشارع النادى الرياضى ببنها يشتبه فى أن يكون قنبلة. انتقلت قوات الدفاع المدني وخبراء المفرقعات، لفحص البلاغ ومعاينة الجسم الغريب وتبين بعد المعاينة سلبية البلاغ وأن الجسم الغريب عبارة عن شاسية موبايل قديم ألقاه أحد المواطنين، وأثناء مرور مواطنا أخر اشتبه فى كونه قنبلة فقام بالاتصال بالشرطة التى تحركت وتبين سلبية البلاغ.

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كانت هذه تفاصيل خبر بلاغ سلبي بوجود قنبلة بجوار نادي بنها الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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