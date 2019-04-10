نتنياهو يستبق النتائج ويعلن مباشرته تشكيل الحكومة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استبق رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، النتائج النهائيّة، وأعلن في "خطاب الانتصار"، الذي ألقاه فجر اليوم، الأربعاء، عن فوزه بـ"فارق كبير" عن منافسه الأبرز، حزب "كاحول لافان".

كما أعلن نتنياهو في خطابه مباشرته مفاوضات تشكيل الحكومة مع شركائه في الائتلاف الحكومي، الذي أعلن عدد منهم تأييده له، أبرزهم حزب "شاس" و"يسرائيل بيتينو".

وقال نتنياهو في خطابه "بدأت الاتصال برؤساء أحزاب اليمين، شركائنا الطبيعيين، جميعهم تقريبًا أعلنوا أنه سيوصوا بتكليفي بتشكيل الحكومة أمام الرئيس. أنوي إنهاء التكليف خلال سريعًا وتشكيل حكومة مستقرّة، ستكون حكومة يمين".

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وأضاف أن انتصار الليكود "خيالي وعظيم وتقريبًا غير مسبوق في مواجهة وسائل إعلام مجنّدة، وفي ظروف استثنائيّة... هذا إنجاز مذهل".

والأحزاب التي يشير إليها نتنياهو هي: "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، "شاس" برئاسة آرييه درعي، "يهدوت هتوراه" برئاسة يعكوف ليتسمان، و"كولانو" برئاسة موشيه كاحلون، و"اتحاد أحزاب اليمين" برئاسة رافي كوهين.

وتعطي استطلاعات الرأي التي تلت النتائج الأولية حزب الليكود تقدّمًا طفيفًا على "كاحول لافان" بمقعد واحد، في حين نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينيّة عن مصادر في الليكود قولها إن الليكود يتوقع تقدمًا مشابهًا للتقدم على "المعسكر الصهيوني" عام 2015 (6 مقاعد).