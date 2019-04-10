توتنهام يتخطى مانشستر سيتي بهدف يتيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق توتنهام هوتسبير الفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن مرحلة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح توتنهام هوتسبير اللاعب هيونغ مين سون.

وسيلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب "الاتحاد".

مجريات المباراة:

أول تهديد على المرميين جاء من قبل توتنهام عندما أرسل سيسوكو تمريرة قصيرة داخل منطقة الجزاء إلى آلي الذي سددها مباشرة فوق المرمى في الدقيقة 8.

ورد مانشستر سيتي عبر تسديدة من سترلينغ ارتدت من يد روز، واحتاج الحكم بيورن كوبيرز للاستعانة بتقنية الفيديو، قبل أن يحتسب ركلة جزاء تصدى لها أغويرو وأنقذها الحارس الفرنسي هوغو لوريس ببراعة في الدقيقة 13.

وهدأت الأمور قليلا قبل أن يهدر توتنهام فرصة خطيرة في الدقيقة 24، عندما مرر إريكسن الكرة من الناحية اليسرى إلى كين الذي استدار حول نفسه وسدد مباشرة لكن الحارس البرازيلي إيديرسون تدارك الموقف.

ومرت تسديدة من وينكس فوق مرمى سيتي في الدقيقة 29، ثم حاول سيتي تعويض ركلة الجزاء وأحدث دربكة أمام مرمى توتنهام قبل أن ترتد تسديدة آلي من قدم المدافع فيرتونخين في الدقيقة 37.

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بداية الشوط الثاني كانت مثيرة، فنقل أغويرو الكرة من اليمين إلى اليسار نحو سترلينغ الذي أرسل كرة سريعة أمام المرمى أبعدها المتألق لوريس قبل أن يشتتها زميله ألديرفيريلد في الدقيقة 47.

وبعدها بدقيقة واحدة شق سون طريقة في الناحية اليمنى قبل أن يسدد كرة بيسراه مرت بجانب القائم الأيمن.

وسيطر إيديرسون على تسديدة جديدة من سون في الدقيقة 50، قبل أن ترغم الإصابة كين على الخروج من الملعب بعد لعبة مشتركة مع ديلف، ليدخل مكانه الجناح البرازيلي لوكاس مورا.

وهدأت الأمور قليلًا بعد ذلك، رغم محاولات مانشستر سيتي المُضنية أمام دفاع متماسك من توتنهام، وقام بيب بإخراج أغويرو وإشراك المهاجم البرازيلي غابريال خيسوس.

وافتتح الكوري سون التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 78، عندما لحق بكرة من إريكسن قبل أن تجتاز خط الملعب، ليعود بها داخل منطقة الجزاء متجاوزًا ديلف ثم سدد كرة صاروخية مرت من تحت جسد إيديرسون إلى داخل الشباك، وسط اعتراض من لاعبي سيتي ظنًا منهم أن الكرة خرجت من الملعب وهو ما أثبتت تقنية الفيديو عكسه.

وعمل توتنهام على تعديلات في صفوفه للمحافظة على الهدف، فأخرج وينكس وأشرك لاعب الوسط الكيني فكنور وانياما، ثم جاء الدور على آلي الذي شارك محله المهاجم الإسباني فرناندو يورنتي.

وقام غوارديولا بتبديل مزدوج متأخر قبل النهاية بدقيقة، من خلال إشراك دي بروين وليروي ساني، دون أن يتغير الحال، وسط تألق جديد من لوريس الذي سيطر على عرضية دي بروين المنخفضة.