دوري الأبطال: ليفربول يهزم بورتو بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره بورتو البرتغالي بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن مرحلة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا ليفربول كل من اللاعبين نابي كيتا وروبرتو فيرمينو.

مجريات المباراة:

بدأ اللقاء بإيقاع سريع وفرص متبادلة، حيث هدد ماريجا، مرمى الليفر بكرة بجوار القائم الأيسر، ورد الريدز سريعًا بهجمة منظمة بدأها ساديو ماني، بتمريرة إلى فيرمينو، ومنه إلى كيتا، الذي سدد الكرة لتصطدم بأحد لاعبي بورتو، قبل أن تسكن شباك الحارس إيكر كاسياس.

وارتبك فريق بورتو بعد الصدمة الأولى، وتفككت خطوطه نسبيا، وتفوق صلاح كثيرًا على رقيبه ميليتاو، وسدد كرة أمسكها إيكر كاسياس، بعدها أضاع النجم المصري انفرادا صريحا بتسديد الكرة بجوار القائم.

ووسط هيمنة تامة لليفر، مرر هندرسون كرة بينية إلى أرنولد الذي اخترق الدفاع البرتغالي ولعب عرضية من الجهة اليمنى قابلها فيرمينو بسهولة في الشباك، محرزًا الهدف الثاني للريدز.

وتراجع الليفر نسبيا بعد تقدمه بهدف جديد، وترك الفرصة لضيفه، للدخول في أجواء اللقاء، حيث شكل موسى ماريجا خطورة كبيرة على المرمى، وأهدر انفرادا صريحا بتسديد الكرة في جسد أليسون، كما أضاع فرصة أخرى ذهبت في أحضان الحارس البرازيلي.

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وواصل بورتو سعيه لتضييق الفارق مع بداية الشوط الثاني، إلا أن أليسون حرم ماريجا من هز الشباك بالتصدي لفرصة أخرى، بينما ارتبك فان ديك مع أليسون في محاولة أخرى للضيوف.

وتحرك كونسيساو لتنشيط الصفوف بإشراك ياسين إبراهيمي ثم برونو كوستا وفرناندو سانتوس، بدلًا من الثلاثي تيكينو وأوليفر توريس وماكسي بيريرا.

وحاول الليفر امتصاص حماس منافسه بالاستحواذ على الكرة، وتهديد المرمى على فترات بتسديدة لساديو ماني بجوار القائم الأيسر.

أما صلاح عابه الأداء الفردي وعدم الدقة في إنهاء الهجمات بتسديد الكرة في جسد زملائه أكثر من مرة.

وألقى كلوب بورقته الأولى في الدقيقة 73، بإشراك ديفوك أوريجي بدلًا من ماني، بعدها بدقائق قليلة، واصل موسى ماريجا إهدار الفرص بتسديدتين بعيدتين عن المرمى.

وفي الدقائق الأخيرة، شارك دانييل ستوريدج بدلًا من فيرمينو، وسار اللقاء كر وفر بين لاعبي الفريقين حتى نهايته، لينتزع ليفربول، فوزا ثمينا يعزز من حظوظه قبل لقاء الإياب.