شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: سليماني إرهابي.. وسنلاحقه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بأنه «إرهابي» ستتم ملاحقته والحرس الثوري. وقال لشبكة فوكس نيوز أمس: إن سليماني يداه ملطختان بدماء الأمريكيين مثل القوات التي يرأسها، مؤكداً أن واشنطن مصممة على ملاحقة أي منظمة أو مؤسسة أو شخص تسبب بمقتل أمريكيين، مضيفاً: هذه مسؤوليتنا.. وهي من واجبات الرئيس ترمب. وأضاف أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية «سيحمي أرواح الأمريكيين، ويخلق استقراراً أكثر وأمناً في الشرق الأوسط». وأكد أنه لا يمكن أن يعم السلام والاستقرار والأمن بالشرق الأوسط دون إضعاف الحرس الإيراني. واعتبر أن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على سياسة إيران بدعم الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم، متهما الحرس بأنه أسس للإرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد القوات الأمريكية في بيروت. وذكر أن الحرس الثوري يقمع الشعب الإيراني باسم النظام وينهب ويبدد ثروات الشعب.

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بأنه «إرهابي» ستتم ملاحقته والحرس الثوري. وقال لشبكة فوكس نيوز أمس: إن سليماني يداه ملطختان بدماء الأمريكيين مثل القوات التي يرأسها، مؤكداً أن واشنطن مصممة على ملاحقة أي منظمة أو مؤسسة أو شخص تسبب بمقتل أمريكيين، مضيفاً: هذه مسؤوليتنا.. وهي من واجبات الرئيس ترمب. وأضاف أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية «سيحمي أرواح الأمريكيين، ويخلق استقراراً أكثر وأمناً في الشرق الأوسط». وأكد أنه لا يمكن أن يعم السلام والاستقرار والأمن بالشرق الأوسط دون إضعاف الحرس الإيراني. واعتبر أن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على سياسة إيران بدعم الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم، متهما الحرس بأنه أسس للإرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد القوات الأمريكية في بيروت. وذكر أن الحرس الثوري يقمع الشعب الإيراني باسم النظام وينهب ويبدد ثروات الشعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: سليماني إرهابي.. وسنلاحقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.