مصر: مقتل 7 شرطيين ومدنيين في تفجير انتحاري بـ«زويد»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) قتل أربعة من عناصر الشرطة المصرية وثلاثة مدنيين، أمس (الثلاثاء)، إثر تفجير انتحاري بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إنه أثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، قام انتحاري يبلغ من العمر نحو 15 عاما بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية، ما أسفر عن مقتل ضابطين، وفردي شرطة، فضلا عن 3 مدنيين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، إضافة إلى إصابة 26 من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

قتل أربعة من عناصر الشرطة المصرية وثلاثة مدنيين، أمس (الثلاثاء)، إثر تفجير انتحاري بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إنه أثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، قام انتحاري يبلغ من العمر نحو 15 عاما بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية، ما أسفر عن مقتل ضابطين، وفردي شرطة، فضلا عن 3 مدنيين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، إضافة إلى إصابة 26 من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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