شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يعيد 7 أطفال يمنيين مغرر بهم إلى ذويهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شرورة)

سلمت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ ممثلة في وحدة حماية الأطفال بقيادة القوات المشتركة، لمندوب الحكومة اليمنية الشرعية، أمس (الثلاثاء)، سبعة أطفال يمنيين من المغرر بهم، الذين ألقي القبض عليهم أثناء المواجهات العسكرية مع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في عدد من جبهات القتال على حدود المملكة.

وتمت إجراءات تسليم الأطفال بقيادة قوة شرورة، بحضور مندوب الحكومة اليمنية الشرعية والجهات المعنية، ويمثلون الدفعة الثامنة، إذ يبلغ عدد الأطفال الذين أعيدوا إلى ذويهم حتى الآن 120 طفلا مغررا به، كما سُلم كل طفل مبلغا من المال كهدية مقدمة من قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل، فيما قدمت قيادة قوة شرورة هدايا رمزية لهم.