شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء «G19 +» يشيدون بالدعم السعودي لليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن) أشاد سفراء مجموعة «G19+» في اليمن بالدعم الذي تقدمه المملكة للاقتصاد اليمني منذ اندلاع الأزمة. وقالت المجموعة في بيان نشرته الحكومة البريطانية أمس (الثلاثاء): «نشيد بالدعم الاقتصادي الذي تقدمه

أشاد سفراء مجموعة «G19+» في اليمن بالدعم الذي تقدمه المملكة للاقتصاد اليمني منذ اندلاع الأزمة. وقالت المجموعة في بيان نشرته الحكومة البريطانية أمس (الثلاثاء): «نشيد بالدعم الاقتصادي الذي تقدمه السعودية لليمن بما في ذلك مساعدات الوقود والدعم المالي الشهري لقطاع الكهرباء والبنك المركزي اليمني التي بلغت حتى الآن 3.2 مليار دولار». كما جدد سفراء المجموعة دعمهم للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولجهود مبعوثها الخاص إلى اليمن، داعين لتنفيذ نتائج محادثات ديسمبر 2018 في ستوكهولم. فيما أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، عمق العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة وحرصهما على دعم الاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال ورشة عمل الاستقرار أمس نظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

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