شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس البرلمان: 25 يناير اندلعت للتوريث الذى كان يتم الإعداد له على قدم وساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحزب الوطنى كان عبارة عن تنظيم يفرض كل شيء، لافتًا إلى انه لم يكن هناك مشكلة مع أن مبارك يكمل مدته ولكن المادة 76 كانت ناقصه تكتب الاسم وكانت تؤسس لتوريث نظام.

وأضاف "عبد العال"، أن المواطنين عندما خرجوا فى ثورة 25 يناير كان بسبب التوريث الذى كان يتم الإعداد له على قدم وساق لدرجة أنمؤسسة الرئاسة انزوت وظهر الشاب الذى يتم الاعداد له.

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وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هذه الظروف لا يمكن أن تعود فهذا امر مستحيل، مضيفًا: "لامساس بالمادة "226" من الدستور وأربا بنفسى أن أمس المدتين للرئاسة".

وأوضح عبد العال، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيتم تحت إشراف قضائى وكذلك الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا لن يتكرر نموذج الحزب الوطنى إطلاقا وسيكون هناك حياة سياسية متعددة الأحزاب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال والمخصص لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية بشأن المقترحات المقدمة حول التعديلات الدستورية.