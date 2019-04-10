محاكمة 23 متهماً بقتل مواطن والشروع في قتل آخر بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 23 متهماً باستعراض القوة وقتل مواطن والشروع في قتل آخرين بالقطامية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبدالمنعم.
وأسندت النيابة للمتهمين "طلال سليمان، غازي عواد، سلمي سالم، سليم عواد، حسين عواد، محمد فرج، سليمان سلامة، عماد محمد، محمد غازي، ضيف الله غازي، محمد سليم، بسام حسين، أحمد فرج، سعيد سلمي، محمد جمعة، محمد سليمان، عامر سلامة، عمرو سلامة، خالد سلامة، سلامة عمر، محمد سالم، محمد سعيد، أحمد خلف الله"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد بعضهما للسيطرة على تملك بعض الأراض الغير مملوكة لأي منهما، وذلك بأن أعد كل منهما سلاحه، وما أن التقوا بالكيلو 36 طريق السويس حتى تبادلوا وابلًا من الأعيرة النارية لفرض سيطرتهم.
كما أسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى السادس عشر، تهمة قتل المجني عليه "عرفة محمد" عمداً خلال إطلاقهم وابلًا من الأعيرة النارية لفرض سطوتهم، فأدت لإصابته بالإصابات التي أودت بحياته، كما شرع المتهمون في قتل المجني عليهم من السابع عشر وحتى الأخير.
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