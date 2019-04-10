ترامب يبحث مع ولي العهد السعودي سبل الضغط على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): ذكر البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أجرى محادثة بناءة" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وجاء في بيان صحفي نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن المحادثة تطرقت إلى "الدور الحيوي للسعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط وضرورة الاحتفاظ بأقصى ضغط ممكن على إيران وأهمية قضايا حقوق الإنسان".

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