إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب مزارع ونجليه وسائق في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توكتوك بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك على الطريق الذي يربط قرية الشيخ عابد بمدينة سمسطا جنوب غربي بني سويف، مما أسفر عن إصابة رمضان غانم مزارع ونجليه بكار رمضان ومحمد رمضان، وأحمد محمد مجاور 32 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين عزبة نصير التابعة لدائرة المركز.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.