السيطرة على حريق محدود بجوار شريط سكة حديد بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بنى سويف- حمدي سليمان:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق محدود بالهيش المتواجد بجوار شريط السكة الحديد خط الفيوم الواسطى، دون حدوث أي خسائر أو تعطل في حركة القطارات.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات ببني سويف، يفيد بوجود حريق بالهيش المتواجد بجوار شريط السكة الحديد قبلي مزلقان 57 خط الفيوم - دائرة مركز الواسطى.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، بالتنسيق مع قسم شرطة النقل والمواصلات ببني سويف، و تم السيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين أنه حريق محدود بالهيش بطول 7 متر في عرض 3 متر، ويبعد عن شريط السكة الحديد بحوالي متر تقريباً.وتبين من التحريات الأولية انه يرجح أن يكون سبب الحريق إلقاء احد المارة عقب سيجارة مشتعل، ولم تحدث اي إصابات أو تلفيات أو تجاوزات في القطارات ,وجرى تحرير محضر بالواقعة.