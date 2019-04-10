رئيس مجلس الأمة الكويتي يدين الهجوم الإرهابي في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ):
أدان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة (الشيخ زويد) شمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد أربعة من رجال الشرطة وعدد من المدنيين.
جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها رئيس مجلس الأمة الكويتي، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أعرب خلالها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الهجوم الإرهابي.
وأعرب الغانم في برقيته عن التضامن التام مع الشعب المصري الشقيق للكويتي، وعن التعاطف الكامل مع ذوي الشهداء والمصابين.
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