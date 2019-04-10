الحزب الحاكم بالسودان يدعم تنظيم مسيرة حاشدة دعما لدعوة الحوار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أعلن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، دعمه لمبادرة قوى الحوار الوطني بتنظيم مسيرة حاشدة بعد غد الخميس دعمًا لدعوة الحوار.

ووجه رئيس الحزب المكلف أحمد هارون - في تصريح صحفي عقب انتهاء اجتماع المكتب القيادي للحزب مساء الثلاثاء بالخرطوم- عضوية الوطني في ولاية الخرطوم بالمشاركة في المسيرة، مشيدًا بدور القوات النظامية وما تؤديه من دور للحفاظ على أمن السودان.

وأبدى هارون، قلقه من آثار الاحتجاجات وما ترتب عليها من ظهور ما سماه بعمليات سلب ونهب وتعطيل لحركة المواطنين، مستنكرًا محاولة بعض القوى السياسية في الاستثمار في الاحتجاجات.