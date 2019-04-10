"الدول الأمريكية" تعترف بممثل جوايدو مندوبا لفنزويلا في المنظمة

أعلنت منظمة الدول الأمريكية أنّها تعترف بمبعوث زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو مندوباً لبلاده في المنظّمة إلى حين إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا.

وبعد نقاشات ساخنة، اتخذ المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، قراره هذا بغالبية 18 صوتا مقابل 9، فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت وتغيب عضو واحد.



ولا تزال حالة من الاستقطاب السياسي تخيم على الشارع الفنزويلي بعد نحو 3 أشهر من تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، واتجاه الأوضاع نحو مزيد من التأزم، ولا سيما مع استمرار الانقسام الدولي بشأن هذه الأزمة.

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وتشهد العاصمة كاراكاس والعديد من المدن في فنزويلا احتشاد مئات الآلاف في الشوارع، ما بين مؤيد ومعارض، منذ إقدام خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، على إعلان نفسه "رئيسا بالوكالة" لبلاده بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.



ويأتي هذا قبل يوم من انعقاد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بطلب من واشنطن القلقة من تدهور الوضعين السياسي والاقتصادي في فنزويلا وتداعيات ذلك على العائلات والأطفال في هذا البلد.



