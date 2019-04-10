نتائج الحوار الوطني تضع ماكرون في موقف حرج

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خسر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رهانه الرئيسي على الحوار الشامل للمجتمع الفرنسي، بعد أن جاءت المطالب الرئيسية للشعب متناقضة مع توجهاته الاقتصادية

على مدى الأشهر القليلة الماضية حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتواء حالة الغضب الشعبي التي كانت أيقونتها حركة السترات الصفراء، وذلك عن طريق الإعلان عن حوار مجتمعي وطني شامل، للوقوف على مطالب الجماهير التي غزت الشوارع مع نهاية العام الماضي. الحوار الوطني الشامل، الذي دعا له ماكرون ضمن خطابه التاريخي أمام البلاد في أعقاب أحداث العنف التي شهدتها العديد من المدن الفرنسية، خرج بسلسلة من النتائج التي يصعب على باريس النظر إليها في الوقت الحالي، لا سيما أنها تحدث هزة في السياسات المعهودة للبلاد.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تسليم ماكرون قائمة الطلبات الشعبية بلحظة الحقيقة، خاصة بعد أن عكف الرئيس الفرنسي على تعديل إستراتيجية الحكم لامتصاص حالة الغضب الشعبي بقيادة السترات الصفراء. فرنسا تشكل «مجلس المناخ» بعد مظاهرات السترات الصفراء وقدمت حكومة ماكرون النتائج التي توصل إليها

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تسليم ماكرون قائمة الطلبات الشعبية بلحظة الحقيقة، خاصة بعد أن عكف الرئيس الفرنسي على تعديل إستراتيجية الحكم لامتصاص حالة الغضب الشعبي بقيادة السترات الصفراء. فرنسا تشكل «مجلس المناخ» بعد مظاهرات السترات الصفراء وقدمت حكومة ماكرون النتائج التي توصل إليها التشاور الوطني الذي دام ثلاثة أشهر، والذي سمح لنحو 1.5 مليون مواطن فرنسي بتعريف الحكومة بمطالبهم.

وبطبيعة الحال كان تخفيض الضرائب على رأس المطالب التي وردت في نتائج هذا النقاش الوطني، وهو الأمر الذي يمثل مزيدا من الأعباء على باريس في الوقت الحالي، خاصة أن الضرائب تمثل 46% من إجمالي الناتج المحلي لأي دولة متقدمة. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تنفيذ هذا المطلب على وجه التحديد، يضع الحكومة الفرنسية في معضلة صعبة، خاصة أن المواطنين الفرنسيين لم يقتنعوا ببعض الوعود التي كشف عنها ماكرون خلال خطاباته الأخيرة.

وأيًا كانت صيغة الحكومة لحل المعضلة، والتي لم يتم تحديدها بعد من الأساس، من غير المؤكد أن تكون كافية لإرضاء الاحتجاجات التي بدت هادئة في الوقت الراهن، لا سيما أن السترات الصفراء رفضت النقاش الوطني الموسع منذ البداية، وذلك على الرغم من أن حركة الاحتجاج بلغت أدنى مستوياتها من حيث العدد والدعم الشعبي خلال الوقت الحالي. Advertisements متظاهرو الوقود في باريس يحاولون الوصول لـ«الإليزيه» وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أمام عدد من المسؤولين في القصر الرئاسي، أمس الإثنين: "عرضنا استنتاجات الحوار، وقمنا بتخفيض الضرائب، إلا أن لا يزال هناك سخط". وقالت الصحيفة إن الأمر متروك الآن لماكرون نفسه لإيجاد تدابير ملموسة لترجمة مطالب المواطنين في الأسابيع المقبلة، خاصة أن احتجاجات السترات الصفراء نفسها كانتفاضة بدأت بسبب زيادة الضرائب المفروضة على الغاز، والتي ألغاها ماكرون بعدها بفترة وجيزة. ماكرون الذي أتى بفكرة "النقاش الوطني الكبير" في الوقت الذي كان فيه متظاهرو السترات الصفراء يلحقون الخراب في المدن الفرنسية، ويحطمون نوافذ المتاجر، بات الآن مدفوعا للخوف على مستقبله، نظرًا لكون نتائج العملية النقاشية التي اعتمد عليها لتسكين الغضب الجماهيري لم تؤت ثمارها بشكل أمثل. ومن جهة أخرى، أفقدت المطالب التي توصلت إليها الحكومة من أفواه الفرنسيين، المبدأ الذي راهن عليه الرئيس ماكرون طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، والذي اعتمد على أن الحكومات المتعاقبة على إدارة البلاد، لم تسمع بالشكل الكافي لمطالب الشعب الفرنسي، وذلك حسب رؤية الصحيفة الأمريكية. سياسات ماكرون تُدخل أوروبا في حرب تجارية مع ترامب وترى الصحيفة أن الوضع الحالي أفقد ماكرون أيضًا أحد أهم أسلحته لإنهاء خطورة السترات الصفراء، نظرًا للصعوبة البالغة التي قد يواجهها في التعامل مع المطالب الشعبية للفرنسيين، والتي -حال تنفيذها- سيضمن تجريد الحركة الاحتجاجية من عنصر القوة الرئيسي الذي امتلكته على مدى الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا مع نهاية العام الماضي.

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