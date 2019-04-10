بيني جانتس يشيد بـ"اليوم التاريخي لإسرائيل" في خطاب انتصاره

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
أشاد بيني جانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" بـ"اليوم التاريخي لإسرائيل" حيث أظهرت استطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع تعادله مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو انتصاره عليه.
وقال جانتس :"نشكر نتنياهو على خدمته للبلاد".
وتابع جانتس :"كما قال (نتنياهو)، يجب أن يقوم الحزب الأكبر بتشكيل الحكومة"، في إشارة إلى تحذيرات نتنياهو قبل الانتخابات من أن حزب "أزرق أبيض" ربما يحصل على أصوات أكثر من حزب الليكود.
وبينما أعلن كل من نتنياهو وجانتس فوزهما، من المبكر للغاية الإعلان رسميا عن الفائز ، حيث بدأت النتائج الأولية في الظهور.
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