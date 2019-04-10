مقتل نائب برلماني و3 من رجال الشرطة في هجوم للمتمردين الماويين بالهند

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الهندية أمس الثلاثاء أن نائبا برلمانيا وسائقه وثلاثة من رجال الشرطة قتلوا في هجوم شنه المتمردون الماويون في ولاية تشاتيسجار بوسط الهند، قبل يومين من إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وقام المتمردون اليساريون بتفجير عبوة ناسفة في منطقة دانتيوادا، مما أدى لانفجار موكب النائب بيما ماندافي، الذي ينتمى لحزب بهاراتيا جاناتا.

وقال ضابط بارز بالشرطة للصحفيين إن "الانفجار كان قويا لدرجة أنه دفع السيارة عاليا في الهواء لعدة أقدام وتسبب في فجوة كبيرة في الطريق".

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وقال قائد شرطة المنطقة ابيهيشك بالافا إن المسلحين فتحوا النار على الموكب وكان هناك تبادل لإطلاق النار بعد ذلك ، إلا أن المتمردين فروا من المكان.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن خمسة من رجال الشرطة أصيبوا في الهجوم.

يشار إلى أن ولاية تشاتيسجار من ضمن أولى الولايات الهندية التي سوف تصوت في الانتخابات متعددة المراحل التي من المقرر أن تبدأ غدا الخميس.

وعلق المتمردون منشورات وملصقات تطالب المواطنين في المنطقة بمقاطعة الانتخابات، وفقا لقناة إن دي تي في الإخبارية الهندية.