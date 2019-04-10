ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية المغربي في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ): التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وقال بيان رسمي ، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء أمس الثلاثاء إنه تم خلال اللقاء بحث "التعاون الثنائي بين البلدين ، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية". وسلم بوريطة ولي العهد السعودي رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بخصوص التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية.

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