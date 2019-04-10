محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إن الجيش سوف يبذل قصارى جهده من أجل طمأنة الشعب على حاضره ومستقبله، وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الأمور في طرابلس خرجت من أيدي رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وباتت في أيدي الإرهابيين، ووجّه الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الشكر لقوات الأمن والجيش على مهنيتها، وذلك في أول خطاب له بعد تسلمه مهام منصبه لمدة لا تزيد عن 90 يومًا بعد تفعيل المادة 102 من الدستور.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز التصريحات في 24 ساعة.. المعركة في طرابلس باتت في أيدي الإرهابيين لا السراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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