محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعمل على تعزيز شراكة بلاده مع مصر وتشجيع الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط ككل، ويتعاون مع مصر لإيجاد حلول لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتساهم في علاج مشكلات النزاعات في ليبيا وسوريا واليمن وتحقيق التقدم في التحالف الاستراتيجي الخاص بالشرق الأوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: ترامب يعمل على تعزيز الشراكة مع مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.