إيطاليا تقرّر الإبقاء على بعثتها العسكرية في ليبيا

وكالات- أكدت وزارة الدفاع الإيطالية اليوم، الثلاثاء 9 أفريل 2019، أن إيطاليا ستبقي على بعثاتها العسكرية الحالية في طرابلس ومصراتة، رغم الهجوم العنيف الذي تشنه قوات المشير خليفة حفتر ضد العاصمة الليبية. وأعلنت الوزارة في بيان أن بعثتها "مياسيت" التي أطلقت في جانفي 2018، "ستتواصل من أجل جعل أنشطة المساعدة في ليبيا أكثر متانةً وفعالية".

وأضاف البيان أن هذه المهمة تهدف إلى "دعم السلطات الليبية في أنشطتها لإحلال السلام والتهدئة في البلاد والسيطرة على الهجرة الخفية والتهريب غير القانوني والتهديدات على الأمن، بما يتلاءم مع نقاط التدخل المحددة من قبل الأمم المتحدة".

ولم تحدد الوزارة عدد العسكريين الموجودين في ليبيا حالياً، لكن من المفترض أن البعثة تضم نحو مئة شخص في طرابلس و300 في مصراتة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة.