ترامب يشيد بالجهود المصرية في مكافحة الإرهاب وعمل السيسي «العظيم»

أحمد عاطف (القاهرة، واشنطن)

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بجهود مصر في محاربة الإرهاب، قائلاً إن «هناك تطوراً كبيراً في العلاقة بين واشنطن والقاهرة في ملف مكافحة الإرهاب». وذلك في المؤتمر الصحفي الذي اعقب قمة الرئيسين في البيت الأبيض. كما أشاد ترامب ب«العمل العظيم» الذي يقوم به الرئيس المصري، مضيفاً أن «العلاقات بين أميركا ومصر لم تكن جيدة كما هي عليه الآن». وقال السيسي، إن العلاقات المصرية - الأميركية في أفضل حالاتها، موجهاً التحية لترامب على اهتمامه بالعلاقات مع مصر. وأضاف أن ترامب أحدث نقلة نوعية في العلاقات بين مصر.

وكان الرئيس المصري أكد في وقت سابق دعم بلاده لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي لإنهاء المعاناة الإنسانية في الأراضي المحتلة وخاصة قطاع غزة، وذلك خلال مباحثاته مع كل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، في واشنطن أمس. ووصل الرئيس المصري إلى العاصمة الأميركي لعقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ثاني زياراته لواشنطن وسابع زيارة للولايات المتحدة والتي ستشهد سادس لقاء بين السيسي وترامب وثاني قمة في البيت الأبيض بعد قمة أبريل 2017.

ووصف محللون قمة السيسي وترامب بأنها قمة الملفات الصعبة في ظل ما يتردد بشأن «صفقة القرن» وقرارات الرئيس الأميركي بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس المحتلة والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتلة، إلى جانب الأزمات السياسية في سوريا وليبيا والجزائر. وذكرت مصادر دبلوماسية وإعلامية مرافقة للسيسي في واشنطن لـ«الاتحاد» أن الرئيس المصري التقى عقب وصوله إلى واشنطن في مقر إقامته ببلير هاوس بومبيو وكوشنر وعدداً من المسؤولين الأميركيين وأن المحادثات شهدت إشادة أميركية بجهود مصر للتهدئة في غزة إلى جانب العلاقات الثنائية المصرية – الأميركية.

وبحسب المصادر فإن الوفد المرافق للسيسي التقى العضو السابق بالكونجرس الأميركي مايك باتريك والذي أكد أهمية المباحثات لمكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة العربية بقيادة مصر. وأشارت المصادر إلى الدعم السياسي الذي قدمته المؤسسات الأميركية للسيسي وعلى رأسهم معهد «بوليتيكا» للدراسات السياسية الذي وصف القمة بـ«قمة الحليفان»، إضافة إلى الاحتفاء الإعلامي من قبل شبكة «فوكس نيوز». ونظمت الجالية المصرية في الولايات المتحدة فعاليات أمام البيت الأبيض، أعلنت فيها رفضها للتقارير التي خرجت من بعض النواب ضد مصر في مجالات حقوق الإنسان والحريات، ورداً أيضاً على تحركات جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها التي تحاول إجهاض القمة وتشويهها، بحسب مصادر في الجالية المصرية.

وأكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن زيارة السيسي للولايات المتحدة تنبع أهميتها من تطورات المنطقة الراهنة سواء في السودان والجزائر وليبيا. وأضاف بيومي لـ«الاتحاد» أن الدور المحوري لمصر في الشرق الأوسط يجبر العالم وعلى رأسه الولايات المتحدة في الاستماع لرئيسها ووجهة نظره، وسياساته تجاه هذه الأزمات، والتي يأتي لمصر دور هام في تهدئتها حسب سياساتها ومصالحها التي تحققها في الداخل، في ضوء الحرب ضد الإرهاب.

ووصل الرئيس المصري إلى واشنطن أمس قادماً من العاصمة الغينية كوناكري، حيث يقوم بزيارة تستغرق ثلاثة أيام بناء على دعوة من ترامب. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن لقاء السيسي وكوشنر تناول تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أكد كوشنر الأهمية البالغة التي توليها أميركا للتشاور مع مصر في هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الخصوص.

ومن جانبه، أكد السيسي أن مصر ستظل داعمة لأي جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين وما تضمنته المبادرة العربية، على نحو يحفظ الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه صياغة واقع جديد بمنطقة الشرق الأوسط يحقق تطلعات شعوبها في الاستقرار والبناء والتنمية والتعايش في أمن وسلام، مشدداً في ذات السياق على ضرورة تفاعل المجتمع الدولي لإنهاء المعاناة الإنسانية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصةً قطاع غزة. وأوضح الرئيس السيسي الجهود المصرية المركزة مؤخراً لاحتواء الأوضاع في غزة وتخفيف المعاناة عن سكان القطاع، فضلاً عن الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.