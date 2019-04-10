الأمم المتحدة تؤجل الملتقى الوطني الليبي إلى أجل غير مسمى

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، إرجاء الملتقى الوطني الليبي الذي كان مقرراً من 14 إلى 16 إبريل الجاري في وسط-غرب ليبيا، إلى أجل غير مسمى.

وقال سلامة "لا يمكن لنا أن نطلب الحضور للملتقى والمدافع تُضرَب والغارات تُشَنّ"، مؤكداً تصميمه على عقد الملتقى الوطني الليبي "بأسرع وقت ممكن".

وكان من المقرر أن يعقد الملتقى الوطني برعاية الأمم المتحدة في مدينة غدامس غرب ليبيا، بهدف وضع "خارطة طريق" لإخراج البلاد من الأزمة السياسية.

وأضاف سلامة "أكرّر لكم حرصي أكثر من أي وقت مضى على عقد الملتقى الوطني في أقرب وقت لأنه لا يحقّ لنا أن نسمح بإفساد هذه الفرصة التاريخية".

يأتي تأجيل الملتقى فيما تشن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية لتطهير غرب ليبيا من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

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