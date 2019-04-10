عريقات: الإسرائيليون صوّتوا بـ"لا للسلام"

أعلن أمين سرّ منظّمة التحرير الفلسطينيّة صائب عريقات، الثلاثاء أنّ الإسرائيليّين صوّتوا بـ"لا للسلام"، بعد صدور النتائج الأوّلية للانتخابات العامّة في إسرائيل والتي كشفت أنّ الأحزاب اليساريّة مُنيت بهزيمة كبيرة.
وقال عريقات في بيان إنّ "الإسرائيليين صوّتوا للمحافظة على الوضع القائم. لقد قالوا لا للسلام ونعم للاحتلال".
وأظهرت نتائج استطلاعات خروج الناخبين من مكاتب الاقتراع تقارباً شديداً بين رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتانياهو ومنافسه الوسطي بيني جانتس، وتخلّف الأحزاب اليسارية الملتزمة بعمليّة السلام عنهما.
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