البرلمان العربي يدين تفجير الشيخ زويد الإرهابي

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم دورية تأمين تابعة لقوات الشرطة المصرية في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء ما أدى إلى استشهاد عدد من قوات الأمن المصرية والمدنيين الأبرياء.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره مساء اليوم تضامن البرلمان العربي التام مع مصر رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها على الإرهاب ومساندتها في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.

واستنكر هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والمخططات الخبيثة لهذه العصابات الإرهابية الجبانة التي تستهدف ضرب وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر وإشاعة الفوضى فيها.