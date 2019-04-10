كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام يؤكد دعم الجامعة العربية للحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم 9 أبريل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في العاصمة اللبنانية بيروت، بالسيد سعد الحريري رئيس وزراء لبنان.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد استعراض أخر مستجدات الوضع الداخلي في لبنان، حيث أكد أبو الغيط مساندته ومساندة الجامعة العربية لرئيس الوزراء اللبناني وللحكومة اللبنانية في الجهود التي تبذل من أجل تحقيق كامل الاستقرار في لبنان، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية، والتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية الملموسة التي شهدتها لبنان على مدى السنوات الأخيرة، منوهاً أيضاً إلى الدور الهام الذي يلعبه لبنان في إطار منظومة العمل المشترك وهو ما تجسد في استضافتها الناجحة للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الرابعة في بيروت في يناير الماضي، وهي القمة التي خرجت عنها حزمة من القرارات الهامة المرتبطة بالعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية ودفع عمليات التنمية بها والتعامل مع الاحتياجات اليومية للمواطن العربي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الوزراء اللبناني استعرض أهم المستجدات في الساحة الداخلية اللبنانية، خاصة فيما يتعلق بالجهود والخطوات التي تتخذها الحكومة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان بما يمكن أن ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطنين ويساهم في رفع معدلات النمو.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد أيضاً استعراض أبعاد عدد من الملفات الإقليمية الرئيسية التي تكتسب أهمية خاصة خلال المرحلة الحالية وعلى رأسها الأزمة في سوريا والتطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية.