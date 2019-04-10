كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يتناول مع وزير خارجية لبنان أخر تطورات عدد من الملفات العربية الهامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن السيد أحمد أبو الغيط التقى في إطار اللقاءات التي أجراها مع عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين خلال الزيارة التي قام بها اليوم 9 أبريل إلى العاصمة اللبنانية بيروت بوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.

وأشار المتحدث الرسمي بأن اللقاء شهد التطرق إلى مستجدات عدد من الملفات العربية الهامة وسبل تفعيل المقررات الصادرة بشأنها عن القمة العربية الأخيرة التي عقدت بتونس في الحادي والثلاثين من شهر مارس الماضي، خاصة فيما يرتبط بتطورات القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا والقرار الأمريكي الأخير بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل.

وأوضح عفيفي أن الأمين العام والوزير اللبناني أكدا في هذا الصدد محورية البيان الصادر عن القمة بشأن القرار الأمريكي الخاص بالجولان والذي تضمن موقفاً عربياً قوياً وواضحاً في هذا الخصوص مدعوماً بإقرار عدة آليات هامة للتحرك من أجل تأكيد عدم قانونية القرار الأمريكي ومخالفته للشرعية الدولية والعمل على حشد التأييد الدولي لتأكيد الحق السوري في أرضه المختلة بالجولان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً تناول التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية في ضوء الضغوط المتصاعدة على القيادة الفلسطينية وعلى أبناء الشعب الفلسطيني من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلية ونتيجة للقرارات والإجراءات الأحادية الأمريكية الأخيرة، كما شهد التطرق إلى ما تشهده الساحة في ليبيا من مستجدات مع تصاعد العمليات العسكرية في غرب البلاد.