متظاهرة سودانية تتحول إلى أيقونة للحراك ضد البشير.. سموها “تمثال الحرية” و”كنداكة” السودان -فيديو

تحولت إحدى الشابات السودانيات إلى محور اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها في المظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد بهدف إسقاط نظام الرئيس عمر البشير.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للشابة السودانية، التي كانت تهتف وسط حشد كبير من المتظاهرين ضمن الإعتصام الذي يقيمونه أمام مقر قيادة الجيش السوداني.

والخوف عديم الساس وأنا جدي ترهاقا حبوبتي كنداكة ✌🏽🇸🇩

#اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/tth1HU4Jx1 — الزاهية (@ReeM_BnT_SalaH) April 9, 2019

وأعرب المغردون عن إعجابهم بقوتها، وثقتها بنفسها، ووصفوها بأنها “أيقونة” الثورة السودانية، في حين أطلق البعض عليها “تمثال الحرية”، وأطلق عليها آخرون لقب “كنداكة” الذي كان يطلق على الملكات في الحضارة النوبية القديمة في السودان.

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وتم تداول الصورة عبر هاشتاغ #اعتصام_القياده_العامه وهو الهاشتاغ الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وعدد من الدول العربية.

واستخدم المغردون تويتر لمدح الناشطة التي ترتدي الزي التقليدي بالبلاد وشكرها لإعطاء وجه نسائي شاب للحراك السوداني، واصفينها بأنها مصدر قوة وإلهام للفتيات السودانيات.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الرسمي للأوضاع في السودان أكد وزير الدفاع أن الجيش يقدر أسباب الاحتجاجات، ولكنه “لن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن يتسامح مع أي مظهر من مظاهر الانفلات الأمني”.

وحذر عوض محمد أحمد بن عوف، وهو النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير، من أن هناك جهات تحاول استغلال الأوضاع الراهنة لإحداث شرخ في القوات المسلحة وإحداث الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية بالبلاد، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية.