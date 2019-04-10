السويسي يتبرأ من وفاة رضع بسبب انقطاع الكهرباء.. كانوا خدج وحالتهم الصحية حرجة

نفت إدارة المسشتشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، ما راج خلال اليومين الماضين، عن تسجيل وفايات رضع بمستشفى الأطفال التابع لها بالرباط نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن مستشفى الأطفال لم يسجل أي حالة وفاة يوم السبت 06 أبريل 2019، على إثر الإنقطاع الجزئي للتيار الكهربائي الذي وقع على الساعة 06h49 من نفس اليوم.

وأضافت أنه بالنسبة لحالات الوفيات التي عرفها المستشفى المذكور، فالأمر يتعلق بثلاث حالات ناتجة عن الحالة الصحية الحرجة للأطفال الخدج، بينهم رضيع لا يتعدى وزنه 1.5 كيلوغرام، توفي على الساعة الرابعة زوالا أي أكثر من 9 ساعات على إنقطاع التيار، ورضيع آخر يزن أقل من 680 غرام توفي على الساعة الثامنة مساءا، أي أكثر من 13 ساعة من وقوع الحدث، و رضيع ثالث يزن فقط 850 غرام توفي هو أيضا في نفس الساعة.

كما نفت إدارة المستشفى تسجيل أي انقطاع كهربائي خارجي في اليوم المذكور، بل يتعلق الأمر، حسب إدارة المستشفى، بانقطاع جزئي لثلاث مقابس كهربائية (prises) بالمصلحة دام لمدة 7 دقائق قبل إصلاحه. منبهة إلى أن المصلحة تتوفر على مجموعتين من المولدات الكهربائية groupes électrogènes تعمل أوتوماتيكيا فور تسجيل أي انقطاع للتيار العمومي والخارجي وعلى بطاريات عاكسة onduleurs مركزية.