فاز فريق ليفربول على ضيفه بورتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما،مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أنفيلد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. وسجل اللاعب نابي كيتا في حدود الدقيقة 5 من عمر المباراة. في حين أضاف روبيرتو فيرمينيو ثاني الأهداف لصالح ليفربول.

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كانت هذه تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا..ليفربول يتجاوز بورتو ويضع قدمه الأولى بنصف النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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