“بنهيمة” يظهر في ختام إنزال الاستقلال بالصحراء.. وتعامل خاص يحظى به

ظهر محمد بنهيمة، المدير العام السابق للخطوط الملكية المغربية، في اليوم الأخير من الإنزال الاستقلالي بأقاليم الصحراء، وذلك بعدما ظهر في دجنبر الماضي، في الندوة الصحافية التي عقدتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.

الوالي والوزير السابق حظي بتعامل خاص من طرف قيادة حزب علال الفاسي، ورافق الأمين العام نزار بركة في سيارة حمدي ولدي الرشيد نحو القاعة المغطاة بالمدينة، التي احتضنت المهرجان الخطابي، كما غادر معهما القاعة على متن نفس السيارة.

وبينما تُخصص اللجنة التنظيمية المنصة لأعضاء اللجنة التنفيذية فقط، جلس بنهيمة خلف نزار بركة وحمدي ولد الرشيد بالمنصة، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية.

وكان بنهيمة أدلى بتصريح مصور باللغة العربية، هاجم فيه مشروع قانون المالية لسنة 2019، منتقدا الحكومة، ومعتبرا أن إجراءات المشروع لا يجيب عن التحديات الاجتماعية، وذلك خلال ندوة لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.