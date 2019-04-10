قالت إيمان بلفلاح، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مساء اليوم الجمعة، إن الدفاع تقدم لأول مرة أمام هيأة المحكمة سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، برفع الاعتقال التعسفي على المتهم.
وتابعت المتحدثة ” اعتقدنا في المرحلة الابتدائية بأنه سيتم رفع الاعتقال التعسفي طالما ليس هناك تلبس، خاصة بما هو منصوص عليه في المادة 56 من المسطرة الجنائية، كما ركزنا على المادة 73 بأن الجناية غير مرتبطة بالتلبس”.
وزادت أن “النيابة العامة اعترفت بوجود خطأ مطبعي بمنشور وزارة العدل الذي وزعته على جميع المحاكم، وأنه يتعلق الأمر بخطأ مطبعي، اعتقدنا أن المحكمة ستصحح خطأها لكنها لم تفعل “.
وأضافت المتحدثة “قدمنا إلتماس أمام المحكمة برفع الاعتقال التعسفي، ذكرنا بديباجة الدستور الذي ينص على أن مواثيق الدولية تسمو على قوانين الوطنية، وذكرنا أيضا بالفصل 23 من الدستور، الذي ينص على أن الاعتقال التعسفي من أخطر الجرائم..”.
كانت هذه تفاصيل خبر بلفلاح: الدستور المغربي يؤكد على سمو القوانين الدولية..والأخيرة قالت كلمتها في قضية بوعشرين: معتقل تعسفيا!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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