الان تتابع السودان.. سحب قوات الجيش الموجودة داخل مقر القيادة العامة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت وسائل إعلام عربية، الأربعاء، بأنه تم سحب قوات الجيش السوداني الموجودة داخل مقر القيادة العامة، والتي تشهد تظاهرات كبيرة أمامها منذ أيام.

وقالت مصادر إنه تم استبدال قوات الجيش بكتائب تابعة للدفاع الشعبي والأمن الطلابي، فيما يبدو أنها خطة محكمة لفض الاعتصام وتحييد الجيش عن حماية المعتصمين.

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 21 قتيلا، من بينهم 5 عسكريين، سقطوا في المواجهات أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، حيث يعتصم الآلاف منذ السبت.

وأضافت اللجنة أن 153 أصيبوا في خلال المظاهرات التي حاوت قوات الأمن السوداني فضها بالقوة.

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وتوقعت اللجنة ارتفاع الحصيلة النهائية للضحايا نظرا لخطورة بعض حالات الجرحى.

وتصدت قوات من الجيش السوداني، منذ صباح الاثنين، لمحاولات عدة قادها الأمن لتفريق المحتجين أمام مقر الوزارة، حيث أفاد شهود باندلاع مواجهات وتبادل لإطلاق الرصاص.

وقال الشهود إن قوات الأمن حاولت اقتحام الاعتصام بشاحنات صغيرة، في المحاولة الثانية لقوات الأمن تفريق المتظاهرين اليوم بعد محاولة أولى تدخلت على إثرها قوات من البحرية السودانية.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقف وراء التظاهرات المناهضة للحكومة، المواطنين الذين وصفهم بـ”الثوار” إلى مواصلة اعتصامهم السلمي، مشيدا بقوات الجيش التي حمت المعتصمين.

كما دعا السودانيين “في كل مدن وقرى الأقاليم الخروج في مواكب كبيرة والاعتصام أمام مقار قوات الشعب المسلحة في المدن المختلفة”، وفق بيان حصل “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه.