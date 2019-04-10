السلطات الجزائرية تطرد مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

اضطر مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر إيمريك فنسنو إلى مغادرة الجزائر، الثلاثاء، بعدما رفضت السلطات تجديد بطاقة اعتماده لسنة 2019.

ويشغل فنسنو منصبه (45 عاما) منذ يونيو 2017. وقد اضطر إلى مغادرة الجزائر، مساء الثلاثاء، بعد انقضاء المهلة التي حددتها له الشرطة إثر انتهاء مدة إقامته.

واعتبر رئيس مجلس إدارة فرانس برس، فابريس فريس، “القرار غير مقبول”.