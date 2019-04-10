شكرا لقرائتكم خبر عن على مسؤولية أحمد الجار الله.. أمريكا ستصنف "الإخوان" منظمة إرهابية الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستعتبر جماعة الإخوان، تنظيما إرهابيا خلال الفترة المقبلة، وستتعامل معها كما تعاملت مع الحرس الثورى الإيرانى.

وقال أحمد الجار الله، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن حزب الإخوان المسلمين سيتم تصنيفه كمنظمه إرهابية وهذا وصل إلى علم دول عربية وسيتم متابعة مكوناته، فأمريكا ستتعامل معه كتعاملها مع الحرس الثورى الإيرانى.

وأضاف أحمد الجار الله، أن الحرس الثورى الإيرانى باع أسهمه فى بنوك محلية وعالمية لتكون بعيدة عن العقوبات الأمريكية والعالمية.

وأضاف الكاتب الكويتى، أن أموال الحرس الثورى المستثمرة خارجى والمحافظ البنكية تتخلص منها وتبتعد عنها، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادى يزداد سوءا فى دولة الملالى إيران.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن تصنيف الحرس الثورى الإيرانى فى قائمة التنظيمات الإرهابية، وأضاف ترامب أن الحرس الثورى يشارك بفاعلية فى تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة.

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