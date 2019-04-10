شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" ينعى شهداء حادث الشيخ زويد: مصر ستبقى سداً منيعاً أمام الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة الشيخ زويد اليوم الثلاثاء، وأسفر عن استشهاد ضابطين وفردي شرطة و3 مدنيين وإصابة العشرات.

وقدّم «أبو شقة»، فى بيان للحزب، العزاء لأسر وذوي الشهداء، مؤكداُ أن مصر ستبقى سداً منيعاً أمام جماعة الإرهاب ومن يدعمها، وأن القاهرة سوف تقف بقوة أمام أهدافهم في محاولات ضرب الأمن القومي العربي، عبر زعزعة أمن واستقرار مصر.

Advertisements

وطالب رئيس الوفد المصريين جميعا التكتل والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة، وجنود مصر البواسل لردع هذه الجماعات الظلامية ووقف مخططاتها التدميرية للنيل من الوطن والمواطنين.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن مصر ستظل أبية على الانكسار عصية على الانهزام، وأن الشعب المصري وقواته الباسلة الذين خاضوا العديد من الحروب من أجل الحرية والاستقلال قادرون على دحر الإرهاب وكل من تسول له نفسه المساس بتراب هذا الوطن أو النيل من أراضيه.

واختتم رئيس الوفد قائلا: إن مصر ستواصل مسيرة البناء والنهضة والتنمية حتى تحقق ما يصبو إليه المصريون جميعاً نحو تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.