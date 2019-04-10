النيابة تفضح الإخوان الإرهابية في التخابر مع حماس: اشتركوا في تهريب عناصر حزب الله خارج البلاد.. و علاقتهم بمصر بطاقات شخصية وأوراق وليس لهم ولاء.. والمحكمة تؤجل إلى 14 أبريل

صدى البلد- أحمد مهدي

النيابة:

إرهاب الإخوان بدأ قبل أن يبلغ مرشدهم محمد بديع عامه السادس

لم نكن نتصور أن تدعم دول عربية وإسلامية مخططات الإرهاب

النيابة العامة فى التخابر مع حماس تفجر مفاجأة عن رب الجماعات الارهابية

الإخوان خلقوا أداة للقتل بتصريحات منصة رابعة

مصر أمدت فلسطين بقوافل الدواء والطعام فردت حماس الجميل بأسلحة وذخائر كتائب القسام



قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع...