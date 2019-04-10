غراندي: حوالي 3.5 مليون فنزويلي غادروا بلادهم بسبب الأزمة

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​، ​فيليبو غراندي​، أن "حوالي 3.5 مليون فنزويلي اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الأزمة السياسية هناك"، مشيراً إلى أن "المفوضية تنضم إلى الدعوة العامة للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في ​فنزويلا​، لكنه أشار، مخاطبا أعضاء المجلس، إلى أهمية عدم نسيان البعد الآخر من هذه الأزمة، أخشى أنكم تنسونه أحيانا، وهو تدفق اللاجئين من فنزويلا".

ولفت إلى أن "معظم الفارين من فنزويلا يتوجهون إلى ​كولومبيا​ وبيرو و​البرازيل​ و​الإكوادور​ وغيرها من دول المنطقة"، مناشدا هذه البلدان "إبقاء الباب مفتوحا أمام اللاجئين الفنزويليين، على الرغم من الصعوبات" كما دعا ​المجتمع الدولي​ إلى "زيادة الدعم المقدم لدول اللجوء".