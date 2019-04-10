منظمة الدول الأميركية تعترف بممثل غوايدو إلى حين إجراء انتخابات بفنزويلا

أعلنت منظّمة الدول الأميركيّة أنّها تعترف بمبعوث زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ مندوباً لبلاده في المنظّمة إلى حين إجراء انتخابات جديدة في ​فنزويلا​. واتّخذ المجلس الدّائم لمنظّمة الدول الأميركيّة قراره بغالبيّة 18 صوتاً مقابل 9، فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت وتغيّب عضو واحد.

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