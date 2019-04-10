غانتس: هذا اليوم تاريخي لإسرائيل فقد فزنا وسأكون رئيس الوزراء المقبل

أعلن زعيم حزب "أزرق أبيض" ​بيني غانتس​ أن "هذا اليوم هو يوم تاريخي فقد فزنا، وقد صوت لنا أكثر من مليون إسرائيلي"، مشيراً إلى "أنني أشكر رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ لأنه قام بخدمتنا وبذلك فزنا".

وخلال كلمة أمام حملته في ​تل أبيب​، أوضح أنه "يجب أن نحصل على تفويض من الرئيس بصفتنا الحزب الأكبر"، مشيراً إلى أنه "في الإنتخابات هناك فائزون وهناك خاسرون، وفي هذه الإنتخابات نحن الفائزون".

وشدد غانتس على "أنني سأكون رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل ولكل الإسرائيليين وليس للذين صوتوا فقط، وأشكر ​يائير لابيد​ على التحالف معنا".

يذكر أن كلا من حزب "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان السابق بيني غيتس وحزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتانياهو أعلنا فوزهما في الإنتخابات ​الكنيست الإسرائيلي​، فيما أوضحت النتائج تقدما بفارق ضئيل بينهما لصالح "أزرق أبيض". كما أعلن حزب "العمل" بزعامة ​آفي غاباي​ عن هزيمته في الإنتخابات.