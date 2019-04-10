زعيم حزب العمل الإسرائيلي أعلن هزيمة حزبه: سنبقى رأس الحربة ضد نتانياهو

أعلن زعيم حزب "العمل" الإسرائيلي آفي غاباي عن هزيمة حزبه في الإنتخابات النيابية الإسرائيلية، مؤكداً أنه لن يستقيل من العمل السياسي.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح أن "النتائج هي هزيمة قاسية للحزب، فقد استطعنا أن نعمل بجدية لكن الواقعية السياسية دفعت نتائج الإنتخابات إلى اتجاه آخر"، مشيراً إلى "أننا بحاجة إلى التواصل مع مختلف القوى السياسية لكن ليس على حساب مبادئنا وقيمنا".
وشدد على "أننا سنبقى رأس الحربة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وعلينا أن نذكره أنه متهم بثلاث قضايا رشوى".
يذكر أن كلا من حزب "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان السابق بيني غيتس وحزب "الليكود" بزعامة نتانياهو أعلنا فوزهما في الإنتخابات الكنيست الإسرائيلي، فيما أوضحت النتائج تقدما بفارق ضئيل بينهما لصالح "أزرق أبيض".
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