كنعان من واشنطن: مسألة النازحين لا يجوز ان تدخل في حسابات البنك الدولي الاستثمارية

ثمّن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​ استثمار ​البنك الدولي​ في الشباب ال​لبنان​ي على المدى الطويل لخلق فرص عمل في القطاع التكنولوجي تصل الى 48000 وظيفة في العام 2025 ونطالبه بتطوير وزيادة سقف تمويله في هذا المشروع".

ودعا كنعان الى "حصر هذا المشروع ب​الشباب اللبناني​ وفصله عن مسألة النازحين السوريين التي هي مؤقتة جداً بنظرنا ولا يجوز ان تدخل بحسابات البنك الدولي الاستثمارية البشرية أو التنموية الطويلة الأمد في لبنان".

كلام كنعان جاء خلال مؤتمر البنك الدولي في ​واشنطن​ في جلسة تمحورت حول "التكنولوجيا والشباب"، افتتحها نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط فريد بلحاج، وشارك فيها وزير تكنولوجيا المعلومات و​الاتصالات​ في الاردن مثنى الغرايبة.

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وستكون للوفد اللبناني، الذي يضم الى كنعان رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ ياسين جابر ومستشار رئيس ​المجلس النيابي​ علي حمدان، لقاءات ليلا بتوقيت بيرونت مع اعضاء في مجلس الشيوخ و​الكونغرس الاميركي​ في لجان مختلفة، من بينهم عضو لجنة القوات المسلحة السيناتور جاك ريد، وعضوا الكونغرس توم غرايفز وريك لارسن، اضافة الى لجنة الصداقة اللبنانية الاميركية، والتي تضم من بين اعضائها النائب اللبناني الاصل دارين لحود.

ويتابع الوفد لقاءاته غداً مع مسؤولين في الادارة الأميركية.