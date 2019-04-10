بومبيو: سنمنع بن سلمان من دخول أميركا حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، أن "​الولايات المتحدة​ ستمنع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من الدخول إلى أراضيها، حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل الصحفي، ​جمال خاشقجي​"، مشيراً إلى أن "​الإدارة الأميركية​ تواصل العمل على تحديد الحقائق" المتعلقة بهذه القضية".

وشدد على "استعداد ​حكومة​ ​أميركا​ "لتطبيق قانون مغنيتسكي العالمي الذي ينص على تطبيق ​عقوبات​ على جهات حكومية أجنبية متورطة في مثل هذه القضايا انطلاقا من الحقائق"، مشيراً إلى أن "​ترامب​ تعهد منذ البداية أن إدارته ستفعل كل شيء من أجل كشف حقيقة ما حدث لخاشقجي ومحاسبة المسؤولين".