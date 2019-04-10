بومبيو: سنمنع بن سلمان من دخول أميركا حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل خاشقجي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن "الولايات المتحدة ستمنع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من الدخول إلى أراضيها، حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي"، مشيراً إلى أن "الإدارة الأميركية تواصل العمل على تحديد الحقائق" المتعلقة بهذه القضية".
وشدد على "استعداد حكومة أميركا "لتطبيق قانون مغنيتسكي العالمي الذي ينص على تطبيق عقوبات على جهات حكومية أجنبية متورطة في مثل هذه القضايا انطلاقا من الحقائق"، مشيراً إلى أن "ترامب تعهد منذ البداية أن إدارته ستفعل كل شيء من أجل كشف حقيقة ما حدث لخاشقجي ومحاسبة المسؤولين".
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