النائب سليمان: قوى الامن وشعبة المعلومات واللواء عثمان ليسوا مكسر عصا لأي كان

رأى عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد سليمان​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "‏مؤسسة ​قوى الأمن الداخلي​ و​شعبة المعلومات​ فيها، ومديرها العام ​اللواء عماد عثمان​ ليسوا مكسر عصا لأي كان مهما علا شأنه." مشددا على ان "قوى الأمن مسؤولة عن أمن اللبنانيين وهي ركيزة أساسية من ركائز البلد وأي خلل يصيبها، سيصيب حتما جميع الركائز الأخرى التي يتشكل منها جسم الوطن".

واكد سليمان ان "هذه مؤسسة راسخة في كيان هذا البلد وفي وجدان وضمير اللبنانيين ولن تؤثر فيها هرطقات قانونية لحسابات كيدية أو شخصية".